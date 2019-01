Dakar 2019 – Dakar start komende zondag

Met een podiumceremonie in het Peruviaanse Lima start zondag de 41e editie van de Dakar. Het wordt een speciale editie, want voor het eerst in het bestaan van de woestijnrally wordt de wedstrijd in één enkel land georganiseerd. Organisator ASO kwam niet tot een akkoord met Chili, Argentinië en Bolivia en ziet zich dus genoodzaakt om hun wedstrijd in één land te organiseren. Zeventig procent van het parcours bestaat uit zand en duinen. De Dakar start op 6 januari in Lima om er 11 dagen later op 17 januari te eindigen. Donderdag 3 januari halen de rijders en hun teams hun voertuigen af en brengen ze naar het assistentiepark in Lima waar ze de volgende dagen een technische keuring zullen ondergaan. Een eerste technische keuring gebeurde enkele weken geleden bij het inschepen in Le Havre.

De meeste teams zijn onderweg of zijn reeds aangekomen in Lima. Bij de motoren zijn 138 deelnemers ingeschreven. Dit jaar staat er geen enkele Belgische motorrijder aan de start. De competitie bij de motorrijders is de laatste jaren een open strijd geworden. De winnaars van de drie voorbije edities komen aan de start: Toby Price (2016), Sam Sunderland (2017) en Matthias Walkner (2018). KTM beheerst sinds 2001 de competitie bij de motoren. De laatste niet KTM’er die de Dakar won was de Fransman Richard Sainct. In 2000 won hij met een BMW.

bron: Belga