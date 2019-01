Dakar 2019 – Dakar belooft open en onvoorspelbare strijd te worden

Bij de wagens staan er acht Belgen aan de start: vier navigators en vier piloten verdeeld over twee wagens. Het is uitkijken naar de prestaties van Tom Colsoul aan de zijde van de Pool Jakub Przygonski (MINI John Cooper Works). Het duo domineerde de wereldbeker Cross Country en is een belangrijke outsider voor het podium. De strijd voor de zege lijkt te gaan tussen de drie fabrieksrijders van Toyota Gazoo Racing. Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers en Bernhard Ten Brinke komen aan de start met een Toyota van het Belgische Overdrive Racing. Het team van Jean-Marc Fortin zet in totaal 11 wagens in en trekt met 102 mensen naar Lima. Concurrentie is er van de voormalig Peugeot-fabrieksrijders Stéphane Peterhansel, Cyril Despres en de winnaar van vorig jaar, Carlos Sainz. Zij starten met een tweewiel aangedreven MINI John Cooper Buggy. Monsieur Dakar Stéphane Peterhansel won de Dakar al dertien keer en is ook nu de grote favoriet. Vraag is wat zijn landgenoot Sébastien Loeb zal doen. Hij start met een ex-fabriekswagen: een Peugeot 3008 DKR. “Dit is een Dakar waar elke meter van elke klassementsrit wel iets kan gebeuren” liet Carlos Sainz zit bij aankomst in Lima ontvallen.

De meeste Belgen, tien in totaal verdeeld over vier trucks, vinden we bij de vrachtwagens. Peter Willemsen jaagt met Ton Van Genugten (Iveco) op een podiumplaats. Hij maakt deel uit van Team De Rooy waar Gerard De Rooy (Iveco) na een jaar afwezigheid opnieuw aan de start komt. Concurrentie komt er zoals gebruikelijk uit het kamp van het Russische Kamaz.

bron: Belga