Congolese verkiezingen – Washington roept autoriteiten op keuze van de kiezer te respecteren

De Verenigde Staten hebben er donderdag bij de verkiezingsautoriteiten van de Democratische Republiek Congo (DRC) op aangedrongen de Congolezen te respecteren die naar de stembus zijn gegaan om een nieuwe president te kiezen, en “nauwkeurige” resultaten te publiceren. “Degenen die het verkiezingsproces ondermijnen, bedreigen de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Democratische Republiek Congo. Zij die profiteren van corruptie riskeren niet langer welkom te zijn in de Verenigde Staten of de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem ontzegd te worden”, waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

“De verkiezingen van 30 december zijn de belangrijkste uit de geschiedenis van Congo”, klonk het bij de woordvoerder van het ministerie, Robert Palladino. Hij zei dat er sinds de onafhankelijkheid van Congo geen “vreedzame en democratische machtsoverdracht” meer heeft plaatsgevonden.

Palladino riep de onafhankelijke kiescommissie Céni op om ervoor te zorgen dat de stemmen van de miljoenen Congolezen die hun stem uitbrachten, gerespecteerd worden. “De Céni moet aantonen dat deze stemmen niet tevergeefs werden uitgebracht door de verkiezingsresultaten nauwkeurig te publiceren”, klonk het. Washington riep de autoriteiten ook op het internet, dat sinds maandag geblokkeerd, weer te herstellen en de media vrij te laten werken.

Uittredend president Joseph Kabila kon volgens de grondwet niet meer meedingen naar een derde mandaat. Wie zijn opvolger wordt, is vijf dagen na de verkiezingen nog niet duidelijk. Dat niet zijn opvolger, maar Kabila zelf in het presidentieel paleis zal blijven wonen is wel al duidelijk. Volgens nieuwssite actualite.cd heeft Kabila het paleis “verworven via de erfgenamen van Mobutu”.

