Boca Juniors stelt Argentijn Gustavo Alfaro aan als nieuwe T1

De Argentijnse topclub Boca Juniors heeft gisterenavond Gustavo Alfaro aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 56-jarige Argentijn is de opvolger van zijn landgenoot Guillermo Barros Schelotto, die na de verloren finale van de Copa Libertadores de deur achter zich dichtsloeg in La Bombonera en naar MLS-club LA Galaxy vertrok. Alfaro komt over van reeksgenoot Huracan. “Een moeilijke beslissing”, zei hij bij zijn voorstelling. “Ik zat met tegenstrijdige gevoelens. Maar ik heb een besluit genomen met mijn vader in gedachten. Ik heb hem beloofd ooit bij de grootste Argentijnse club te belanden. Ik ben erg fier en kijk enorm uit naar de uitdaging.”

Het grote doel voor Alfaro bij Boca wordt komend seizoen wraak nemen voor de verloren finale in de Copa Libertadores tegen aartsrivaal River Plate. “Dat is inderdaad de grootste wens van de hele club”, beaamde Alfaro. Na de 2-2 in de heenwedstrijd in het eigen Bombonera moest de terugwedstrijd bij River Plate afgelast worden door ernstige ongeregeldheden voor de aftrap. Zo werd de bus van Boca Juniors bekogeld, waarbij spelers gewond raakten. Er werd uiteindelijk uitgeweken naar het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid, waar River Plate na verlengingen het pleit naar zich toe trok (3-1).







bron: Belga