Bijna 1,75 miljoen bezoekers voor In Flanders Fields tijdens herdenkingsperiode

Het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper heeft de voorbije herdenkingsperiode net geen 1,75 miljoen bezoekers over de vloer gekregen. In 2018 waren er bijna een kwart miljoen bezoekers. IFFM sluit de herdenkingsperiode rond de Eerste Wereldoorlog af met 250.000 bezoekers. Dat zijn er 25.000 meer dan in 2017. Echter, de cijfers liggen wel een pak lager dan in 2014 toen er 483.000 bezoekers het museum bezochten. Ook de cijfers in 2013 en 2015 lagen hoger, tot bijna 300.000 bezoekers. Toch is 2018 nog altijd het vierde beste jaar ooit.

De afgelopen zes jaar verzorgde het museum 30 tentoonstellingen en dertien dossiertentoonstellingen. Onder de bezoekers het kruim van de Europese politieke wereld, onder meer tijdens de top van Europese Unie in 2014. Ook Prins Williams, prinses Kate Middleton en het Belgische vorstenpaar bezochten het museum. Dat was in de zomer van 2017.







Het was een druk museaal jaar in Ieper, want deze zomer ging ook het nieuwe stadsmuseum Yper Museum open, een compilatie van het vroegere Stedelijk Museum, het Onderwijsmuseum en het Museum Belle Godshuis. Dat museum lokte in zes maanden tijd al 15.539 bezoekers.

bron: Belga