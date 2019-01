Belgen in het buitenland – Manchester City blaast titelstrijd nieuw leven in

Manchester City heeft Liverpool donderdag de eerste nederlaag van het seizoen toegediend in de topper van de 21e speeldag. Het team van Vincent Komany en Kevin De Bruyne won met 2-1 en naderde in de stand zo tot op vier punten van de leider. Kapitein Kompany werd twee minuten voor tijd vervangen, De Bruyne kwam niet van de bank en dat was ook het lot van tweede doelman Simon Mignolet bij Liverpool. Divock Origi zat niet in de selectie van de Reds. Sergio Agüero schoot City in de veertigste minuut op voorsprong in een heerlijke wedstrijd met een soms duizelingwekkend tempo. De Argentijn kreeg iets te veel ruimte van Dejan Lovre en pegelde de bal hard in de bovenhoek. Agüero bewaarde al goede herinneringen aan competitiewedstrijden voor eigen publiek tegen Liverpool. In de vorige zes thuisduels met de Reds trof hij ook steeds doel. Hij beloonde City voor een gedurfde speelwijze. Want de thuisploeg viel aan en nam zo het risico dat Liverpool kon counteren met gevaarlijke aanvallers als Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané. Het scheelde ook maar 1,12 centimeter of niet City maar Liverpool was op voorsprong gekomen. Mané raakte eerst nog de paal, voordat verdediger John Stones van City nog maar net kon voorkomen dat de bal helemaal over de lijn ging.

Ook in de tweede helft moest Liverpool het initiatief aanvankelijk aan de thuisploeg laten. Maar in de 64e minuut was daar opeens Roberto Firmino die scoorde, na goed voorbereidend werk van Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson. Liverpool kon maar acht minuten van de gelijkmaker genieten. Leroy Sané bezorgde City alsnog de drie punten.

In een inhaalwedstrijd van de zeventiende speeldag in de Spaanse Primera Division moest Real Madrid vrede nemen met een 2-2 gelijkspel op het veld van Villarreal. Thibaut Courtois werd twee keer verschalkt door Santi Cazorla (4e en 82e). Karim Benzema (7e) en Raphaël Varane (20e) scoorden voor Real, dat in de stand vierde blijft, op zeven punten van koploper FC Barcelona.

bron: Belga