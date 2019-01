Beelden treinramp Buizingen gebruikt in Amerikaanse horrorfilm

In de Netflixfilm “Death Note” werden echte beelden gebruikt van de treinramp bij Buizingen in 2010. Spoorwegmaatschappij NMBS is hierover niet te spreken. Dat meldt De Standaard vandaag. Tijdens een fictieve nieuwsuitzending in de horrorfilm zijn luchtbeelden te zien van een ontspoord treinstel en alle ravage daaromheen. Realistische beelden. Hulpverleners in gele hesjes lopen druk over en weer. Alleen koos Netflix voor de opname van die scène voor echte beelden van de treinbotsing bij het Vlaams-Brabantse Buizingen in februari 2010. Daarbij vielen toen negentien doden, meer dan 160 anderen raakten gewond.

“We betreuren dan ook dat die beelden zijn gebruikt én dat ze uit de context zijn gerukt. (…) We bekijken of we stappen gaan ondernemen”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.







Het is onduidelijk of de beelden zijn aangekocht of ongevraagd zijn gebruikt, aldus nog De Standaard.

bron: Belga