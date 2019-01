ATP Doha – David Goffin en Pierre-Hugues Herbert houden broers Djokovic uit finale

David Goffin heeft zich donderdag samen met Pierre-Hugues Herbert voor de finale van het dubbelspel geplaatst in Doha (1.313.215 dollar). In een halve finale tegen de Servische broers Novak en Marko Djokovic trok het Belgisch-Franse duo na 1 uur en 5 minuten met 6-1, 3-6 en 15-13 aan het langste eind. Dat nadat ze drie matchballen gered hadden. Het is de eerste keer dat de 28-jarige Goffin de dubbelfinale van een ATP-toernooi bereikt. Zijn één jaar jongere kompaan, nummer twaalf van de wereld in het dubbelspel, heeft op dat gebied heel wat meer ervaring. Hij heeft al dertien titels op zijn palmares, met daarbij drie Grand Slams: in 2015 won hij het US Open, in 2016 Wimbledon en vorig jaar Roland-Garros. Goffin is 354e op de ATP-dubbelranking.

In de finale staan Goffin en Herbert vrijdag tegenover de Nederlanders Robin Haase en Matwe Middelkoop, die in hun halve finale de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Pakistaan Aisam-Ul-Haq Qureshi met 6-4 en 6-1 versloegen.

bron: Belga