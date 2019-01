53 Gentse gemeenteraadsleden leggen eed af

In Gent is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en zijn 10 schepenen ingezworen. Afscheidnemend burgemeester Daniël Termont heeft de fakkel doorgegeven aan Mathias De Clercq, die de komende zes jaar een coalitie van Open Vld, CD&V, sp.a en Groen zal leiden. In de Gentse gemeenteraad zetelen vanaf donderdag 53 Gentse gemeenteraadsleden, onder wie oud-premier Guy Verhofstadt. Ook het extreemlinkse PVDA heeft voortaan drie gemeenteraadsleden in Gent. Afscheidnemend burgemeester Daniel Termont opende de installatievergadering en verklaarde de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 geldig. Daarna kwam de installatie van de gemeenteraadsleden aan bod, waarbij de raadsleden hun eed afleggen. In de zaal zat ook Hafsa El-Bazioui (Groen), die voorlopig gemeenteraadslid is, maar over drie jaar de eerste Vlaamse schepen met een hoofddoek zal worden.

Mathias De Clercq zweerde zijn ploeg in, met opvallende keuze Sami Souguir op Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning. Een post die partijgenoot Christophe Peeters ambieerde. Zeneb Bensafia (Groen) zal de eerste drie jaar van de legislatuur voorzitter van de gemeenteraad worden. Daarna zou Stephanie D’Hose haar opvolgen, maar die verzaakt aan de post ten voordele van Peeters. Die kreeg opnieuw een stevig applaus na een interne strijd die de Gentse liberalen al weken kwelt.







De installatievergadering was meteen ook de laatste gemeenteraad van burgemeester Termont. “Ik hoop dat u de komende zes jaar goede debatten zal hebben in de gemeenteraad. De Gentenaars verdienen dat”, zo klonken zijn laatste woorden.

In Gent bestuurt voortaan een vierkoppige coalitie met een brede meerderheid. Slechts 13 gemeenteraadsleden vormen de oppositie: Zes N-VA’ers onder leiding van fractievoorzitster Anneleen Van Bossuyt, vier Vlaams Belangers met fractievoorzitter Johan Deckmyn. Tom De Meester maakt met zijn entrée in de Gentse gemeenteraad, samen met twee collega-PVDA’ers.

bron: Belga