150 betogers eisen met lichtstoet in Grimbergen behoud van warm en solidair beleid

Net voor de aanvang van de installatie van de gemeenteraad hebben donderdagavond ongeveer 150 mensen betoogd in het centrum van Grimbergen. Ze eisen het behoud van een warm en solidair lokaal beleid. De demonstranten vrezen dat met het aantreden van de nieuwe coalitie van Open Vld, N-VA en Vernieuwing van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans de gemeente op dat vlak flink zal inboeten. Het initiatief tot de betoging, die overigens zonder incidenten verliep, ging uit van een inwoner en kreeg de steun van enkele lokale organisaties zoals 11.11.11 en Gastvrij Grimbergen. De demonstranten droegen borden mee met slogans zoals ‘gastvrije gemeente’, ‘solidaire gemeente’, ‘duurzame gemeente’, ‘rechtvaardige gemeente’ en ‘divers en open’. Verscheidene inwoners waren ook ingegaan op de oproep van de organisatoren om lampjes mee te brengen en er op die manier een ‘lichtstoet’ van te maken.

“Wij zijn bezorgd dat de nieuwe coalitie de waarden van warmte en solidariteit, het verwelkomen van mensen van een andere origine en dergelijke niet hoog in het vaandel draagt. We vrezen dat wat het vorige bestuur de laatste jaren op dat vlak opbouwde, terug zal worden afgebouwd”, aldus initiatiefnemer Frank Van den Block, die verwees naar de programma’s van de betrokken partijen en de beleidsverklaring waarin over solidariteit weinig terug te vinden is. Wat de aanwezigheid van Vernieuwing betreft, waarschuwde Van den Block dat hij nauwlettend zal nagaan of de mensenrechten verder gerespecteerd worden in Grimbergen.

bron: Belga