Zo voorkom je de vervelende januaridip

De drukke decembermaand is (eindelijk) voorbij en dat betekent even geen diners en feestjes meer. Het is dus niet verwonderlijk dat veel mensen deze maand last krijgen van die beruchte januaridip. Niet iedereen kan even goed wennen aan de dagelijkse sleur zonder het gezelschap van vrienden en familie. Wij hebben enkele tips verzameld om die vervelende dip te voorkomen.

1. Kom uit je zetel

Of je het nu heel graag doet, of er een hekel aan hebt, sporten is goed voor je humeur. Na een work-out maak je endocannabinoïden aan, die zorgen voor een blij en tevreden gevoel. Hiervoor hoef je niet per se een heftige trainingssessie te ondergaan. Een lesje yoga of een wandeling in het bos kan meer dan genoeg zijn om je weer goed te voelen.

2. Investeer in een daglichtwekker







In die sombere en donkere januarimaand kan een beetje extra (nep) daglicht geen kwaad. En wat is er beter dan wakker te worden met de illusie van natuurlijk licht, in plaats van dat irritante gepiep van die wekker? Precies, zo ongeveer alles. Aanschaffen dus, zo’n wake-up light. Het voordeel is dat het licht er tevens voor zorgt dat je lichaam meer serotonine aanmaakt. Dit is het hormoon dat ervoor zorgt dat je je gelukkig voelt.

3. Plan je volgende vakantie

Vakantieplannen doen je dromen over de zomer en je hebt meteen iets om naar uit te kijken. Door vroeg te boeken pik je misschien wel een vroegboekkorting mee. En de gedachte aan het feit dat jij over een paar maanden ergens op een strand ligt met een cocktail in je hand, helpt je wellicht deze koude maanden door te komen.

4. Maak tijd voor jezelf

Het is koud en donker buiten en dus tijd om het binnen gezellig te maken. Kruip op de zetel onder een dekentje en lees eindelijk dat ene boek dat al heel lang op je nachtkastje ligt. Kijk een goede film, een leuke tv-serie of ga in bad. Door wat extra me-time in te plannen kom je die drukke decembermaand makkelijk te boven en ga je vol goede moed het nieuwe jaar in.

Bron: Metro Nederland