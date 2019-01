Wesp doden in Duitsland kan je 50.000 euro kosten

In Duitsland denk je best twee keer na voor je uithaalt naar een wesp. De lokale reglementering verbiedt het zonder reden storen, opsluiten, verwonden of doden van bepaalde dieren, waaronder het insect. De bijhorende boetes variëren in principe van 5.000 tot 50.000 euro.

Als je deze zomer op vakantie gaat in Duitsland, zwaai dan niet naar elke wesp die je tegenkomt, want dat zou je een ferme rekening kunnen opleveren. Het land houdt er strikte regels op na als het gaat over bepaalde diersoorten, zoals het insect, maar ook kevers, eekhoorns, hommels, mollen, vlinders, slakken en wolven. Hou je je niet aan de voorschriften, dan kunnen de boetes hoog oplopen, tot wel 50.000 euro.

Het ene dier is duurder dan het andere







De regels staan in de federale wet over natuurbescherming. Die stelt dat het niet toegelaten is om zonder goede reden een van de dieren te storen, vast te zetten, te verwonden of te doden. De prijs voor een overtreding verschilt van dier tot dier en is afhankelijk van de deelstaat waarin de overtreding begaan werd. In theorie kan een dode wesp je een boete van 5.000 tot 50.000 euro opleveren.

Al is de kans dat het tot een veroordeling komt klein. Een boete uitschrijven voor één dode wesp “gebeurt eigenlijk nooit”, stelt dierenrechtenadvocaat Andreas Ackenheil aan Euronews. “De bedragen zijn opgenomen als afschrikmiddel. Enkel in extreme gevallen worden ze gebruikt.” In dat geval kunnen ze wel oplopen tot honderdduizenden euro’s.