We bestelden massaal hamburgers op de eerste dag van het nieuwe jaar

Eerlijk is eerlijk: op 1 januari zat waarschijnlijk meer dan de helft van jullie in zijn luie zetel met een kater die herinnerde aan het heerlijke feestje van oud naar nieuw. Niemand die eraan dacht te koken, laat staat uit de zetel te komen. Daarom lieten we ons eten met z’n allen thuis leveren en at de Belg massaal hamburgers op de eerste dag van dit nieuwe jaar, klinkt het bij Uber Eats.

Fastfood blijkt ook dit jaar de grote favoriet om die kater te vergeten. Op 1 januari mogen we namelijk voor de laatste keer zondigen, voor we aan onze goede voornemens moeten beginnen denken. Al is de Poké Bowl aan een stevige inhaalbeweging bezig.







Hier is een top tien van de bestellingen die het populairst waren op Uber Eats aan de start van het nieuwe jaar.

Fastfood (McDonald’s en Quick) Burgers Poké Bowls Vietnamese rolls en buns Wok Pho Taco’s Sushi Frietjes Chocoladebroodjes

Nieuwkomer en populair dit jaar is de Poké Bowl. Zij die zich niet geroepen voelden om achter de potten te staan, maar toch genoeg hadden van de eindejaarsperiode en 2019 gezond wilden starten, gingen voor dit typisch Hawaïaanse gerecht vol groenten en proteïnen.