Timtation over nieuwe tattoo: “Aalstenaars zijn ajuinen”

Timmeke, Timmeke toch. Tim Wauters, ook wel bekend als Timtation, heeft weer een nieuwe tattoo. Nog niet zo lang geleden liet hij er eentje zetten door Fabrizio en Pommeline en ook dit keer is het ontwerp op z’n zachtst gezegd origineel.

Timtation Island

Fabrizio en Pommeline van Temptation Island hadden onlangs al de eer om ‘Timtation Island’ op zijn onderarm te vereeuwigen. Vergezeld van een diamant en twee kersjes. Als dat je al de wenkbrauwen deed fronsen, zal zijn nieuwe toevoeging niet teleurstellen. Inspiratie vond hij namelijk bij de groenteboer.







“Aalstenaars zijn ajuinen”

Nee, hij koos niet voor een wortel of een andere langwerpige groentesoort. In tegenstelling tot wat we allemaal misschien verwachtten. Zijn nieuwe tatoeage heeft de vorm van een lachende ajuin. Het onderschrift ‘Oiljst’ schept wat licht in de duisternis – dat is namelijk dialect voor Aalst, de thuisstad van Timmeke. Op zijn Instagramprofiel geeft hij duiding: “Voor de mensen hier die het ni snappen, dit is aalst en aalst carnaval.. aalstenaars zijn ajuinen.” Ziezo, weer wat wijzer dankzij Timtation!