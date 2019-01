Pommeline is haatreacties beu: “Arme zielen”

‘Temptation Island’-verleidster Pommeline Tillière heeft het gehad met de brutale commentaren. Gisteren kreeg ze een hele lading bagger over zich heen, nadat ze net heel openhartig was over haar ziekte.

Gisteren raakte bekend dat Pommeline kampt met een chronische darmziekte. De 24-jarige blondine schrok bij het horen van dat nieuws, maar was tegelijkertijd opgelucht dat ze nu wist waarom ze de laatste maanden zoveel gezondheidsproblemen had. “Ik ben opgelucht dat ik weet wat er met me scheelt. Ook al zit ik er wellicht een leven lang aan vast. Met medicijnen moet de ziekte onder controle te houden zijn. Binnenkort moet ik weer naar de specialist. Ik ben in goede handen”, klonk het in TV-Familie.

Haatdragende reacties







Het bericht verscheen ook op de Facebookpagina van Het Laatste Nieuws. Daar werd de ‘Temptation’-sensatie bedolven onder degoutante haatreacties. Van “Stop met drama zoeken, triestig wijf”, over “Echt… pfffff egocentrisch wijf en goedkope journalistiek”, tot “Kunnen ze geen nieuwe steken aangezien de rest van haar lichaam al vol reserveonderdelen zit?”

Gelukkig waren er ook voldoende mensen die de kalmte probeerden te bewaren. “Wat een bende verzuurde, haatdragende mensen bestaan er toch!”, en “Bizar deze reacties. Deze ziekte gun je niemand”, klonk het onder meer.

Award voor wederzijds respect

Pommeline kwam de negatieve reacties ook onder ogen, en deelde op Instagram haar ongenoegen erover. “En ook dit jaar gaat de award voor logica en wederzijds respect naar de reacties onder @hln.be. Proficiat! Bid voor deze arme zielen. #savetheworld”, schreef ze.

Ook haar verloofde Fabrizio Tzinaridis zag hoe Pommeline geraakt werd door de haatdragende kritiek. “Bezig met het lezen van jullie lieve berichtjes, zo te zien. Thank you, people. Show them their hate only makes you more determined. And always: kill ‘em with a smile”, klonk het op zijn Instagram.