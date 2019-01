Molenbeekse schepen: “Waarom wordt alleen Molenbeek weer geviseerd?”

Tijdens oudejaarsnacht werd er heel wat vernield en geplunderd in Molenbeek. Toch vraagt schepen Khadija Zamouri zich af waarom Molenbeek weer in het oog van de mediastorm komt te staan. “Ook in Antwerpen zijn er dingen gebeurd”, klinkt het.

Er hing niet bepaald een feestsfeer in Molenbeek tijdens oudejaarsnacht. Jongeren plunderden onder meer een apotheek, brachten op verschillende plaatsen vernielingen aan en belaagden de hulpdiensten. ‘Ter Zake’ trok naar Molenbeek voor een reactie van burgemeester Catherine Moureaux (PS), maar die wenste niet te reageren, en ook haar vervanger belde af.

Ouders verantwoordelijk







Dus hoorden de journalisten Khadija Zamouri uit, schepen voor Jeugd en Sociale Cohesie (Open VLD). Die verzekert dat er opgetreden zal worden. “Het gaat niet blauwblauw gelaten worden. Het is niet van: ‘oké, het is nu gebeurd, we zien wel weer’. Dat absoluut niet. Er hangen daar heel veel camera’s. Daarmee kunnen we exact nagaan wie die jongeren zijn”, klinkt het in de reportage.

In een interview met Radio 2 vulde ze nog aan dat de ouders van de daders zullen moeten opdraaien voor de schade. “Wij moeten de ouders bewust maken dat dit niet kan. Als het gaat om minderjarige jongeren, is dat de verantwoordelijkheid van de ouders. Ik vind dat zij moeten betalen en dat gebeurt ook. De ouders komen nu systematisch bij de politie langs om na te gaan wat hun kind gedaan heeft. Sommige ouders schrikken zich een ongeluk, anderen niet”, vertelde ze.

Focus op Molenbeek

Toch betreurt Zamouri dat Molenbeek ten onrechte alweer het mikpunt van de media is. “In verschillende gemeenten is er van alles gebeurd. Waarom is iedereen dan opnieuw in Molenbeek geïnteresseerd? In Antwerpen zijn er dingen gebeurd. Ik weet niet precies wat, maar ik heb gehoord dat er overal van alles gebeurd is. Maar blijkbaar was het hier het ergst, volgens de media”, klinkt het.

Waarop de interviewster duidelijk maakt dat het Brusselse parket tot die conclusie is gekomen. Volgens hen was er dit jaar over het algemeen minder geweld dan vorige jaren, behalve in Molenbeek. “Ik wil dat geloven”, reageert Zamouri, “Maar het is wel zo dat de meerderheid van de Molenbekenaren dit niet wil”, aldus de schepen.