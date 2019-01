Man ontvangt excuses van pester acht jaar na de feiten

Een Egyptisch-Canadese man heeft op Twitter excuses gedeeld van de man die zijn leven acht jaar geleden zuur maakte.

Mina Gerges werd vroeger zwaar gepest op school. De 24-jarige man werd geboren in Egypte en groeide op in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Op zijn twaalfde verhuisde hij naar Toronto in Canada, maar daar werd hij al snel geconfronteerd met pestgedrag.







“Ik was nog niet mee met de nieuwe cultuur en ik werd uitgelachen door mijn accent, mijn gewicht, mijn hoge stem en mijn passie voor kunst en acteren. Bovendien probeerde ik van mezelf te accepteren dat ik homo was, wat niet makkelijk was, want ik kom uit een nest waarin homoseksualiteit niet getolereerd wordt. Ik voelde me daardoor vaak enorm eenzaam”, vertelt hij aan Metro.co.uk.

Gechoqueerd

Nu, acht jaar later, komt hij op voor de rechten van de LGBT-gemeenschap en legt hij de focus op ‘body positivity’. Tot zijn grote verbazing kreeg hij onlangs excuses van een van zijn pesters. “Hey man. Ik wil me excuseren voor de bullshit die ik tegen of over jou zei in het middelbaar. Het ligt op mijn maag. Ik hoop dat alles goed met je is. Groeten”, klonk het bericht in zijn Facebook-inbox.

Mina was in eerste instantie gechoqueerd door het bericht, want hij had nooit verwacht dat hij dit acht laar later nog zou ontvangen. “Het bracht heel veel gevoelens naar boven. Het gevoel dat ik nergens thuishoorde, dat ik gepest werd voor wie ik was, dat ik me eenzaam voelde omdat ik niemand had om erover te praten, en de lange weg die ik heb moeten afleggen om mezelf graag te zien, ondanks wat die pesters en mijn cultuur over homoseksualiteit zeiden”, vertelt hij.

Dankbaar

Maar tegelijkertijd was hij aangenaam verrast door het feit dat iemand die vroeger wrede dingen zei, door de jaren heen geleerd had om zich in te leven in anderen en medeleven te tonen.

Mina reageerde heel beleefd op het bericht. Hij bedankte de man en vroeg hem waarom hij hem na al die tijd toch nog een bericht stuurde. “Hij vertelde me dat het hem bleef achtervolgen. En dat hij het spijtig vond dat hij zich niet eerder had verontschuldigd. Ook besefte hij dat hij zijn acties en de impact daarvan niet ongedaan kon maken, maar hij hoopt dat zijn excuses mij kunnen helpen in mijn verwerkproces”, klinkt het.