Giraf voelt hete adem in de nek: met uisterven bedreigd

Slecht nieuws uit de dierenwereld. De giraf werd namelijk toegevoegd aan de lijst voor bedreigde diersoorten. De situatie is uiterst kritiek.

De laatste 31 jaar is het aantal giraffen met 40% geslonken en dat is onze fout. Zo worden giraffen steeds vaker het slachtofer van de stroperij, en verliezen ze hun natuurlijke leefgebied aan de mijn-, landbouw en bouwsector.

Problemen







De giraf verdwijnt vooral in Eritrea, Guinea, Burkina Faso, Nigerië, Malawi, Mauritanië en Senegal. “Sommige girafpopulaties zijn stabiel of nemen toe, maar anderen nemen dan weer af. Elke populatie heeft haar eigen problemen”, klinkt het in een rapport van het Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). “In het algemeen stellen we vast dat de giraf het steeds moeilijker krijgt.” De kans is dus groot dat we binnenkort in een wereld leven waar we alleen nog maar giraffen in de zoo kunnen aanschouwen.