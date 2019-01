Dit zijn de meest gegoogelde voedingswaren van 2018

Waar was onze maag het afgelopen jaar vooral mee bezig? Het keto-dieet, zo blijkt uit de Amerikaanse lijst van de meest gegoogelde voedingswaren van 2018. De afslankingsmethode komt vijf keer voor in de top tien, maar helemaal bovenaan staat toch een zoete zonde.

Een van de beste manier om te ontdekken waar mensen aan denken, is de resultaten van Google uit te pluizen. De zoekmachine kan over zo goed als alles een lijst van de populairste zoektermen opstellen. Bijvoorbeeld over de voedingswaren die de Amerikanen het vaakste kopzorgen gaven. En wat blijkt? Die lijst wordt gedomineerd door het keto-dieet en enkele controversiële ingrediënten.







In de top tien is er vijf keer sprake van een keto-variant van een bekend recept. Keto is een dieet dat vooral focust op vetinname en koolhydraten en eiwitten zoveel mogelijk bant. De manier van eten werd bij ons bekend door onder andere Pascale Naessens. Bij de populaire zoekopdrachten staan keto-brownies, keto-chili, keto-koekjes, keto-kaastaart en keto-pannekoeken.

Eenhoorn staat aan kop

Helemaal bovenaan de lijst staat een gerecht dat eerder bekend is voor zijn Instagramgeschikheid dan zijn smaak. Het gaat om de ‘unicorncake’. Dat is een taart met de hoorn van een eenhoorn en die rijkelijk versierd is met glitter en felle kleuren. De vulling is exact hetgeen volgers van het keto-dieet proberen te vermijden, maar het oog wil natuurlijk ook wat.

De rest van het podium is bezet door Romeinse sla en CBD-snoepjes. Het eerste is op zich gewoon sla, maar de groente stond in de Verenigde Staten lang in de belangstelling omdat het een tijdje verboden was om het te eten. Op heel wat kroppen waren sporen van de E. coli-bacterie gevonden en die is gevaarlijk voor de mens. CBD-snoepjes zijn voor een heel andere reden in de lijst geraakt. CBD is een stof in cannabis die zou helpen tegen slaapproblemen en angst. Dat zo’n snoepjes populair zouden zijn, is dus geen grote verrassing.