De grootste mancave ter wereld vind je in Wijnegem Shoppingcenter

Het Wijnegemse shoppingcenter richt haar pijlen tijdens de wintersolden wat meer op de mannelijke bezoekers met ‘The Hub’, de grootste mancave ooit in een winkelcentrum.

‘The Hub’ is maar liefst 240m² groot en is daarmee een behoorlijk uit de kluiten gewassen mancave geworden. De ruimte is uitgerust met drie biljarttafels, drie gameconsoles, een darts, twee kickertafels, twee reuze tv’s en een zes meter lange bar met bier en cocktails. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een goed feestje.







Shoppende partner

Maar als je nog wat moet bekomen van de feestdagen, kan je in ‘The Hub’ ook de krant lezen in een comfortabele zetel. “Nergens ter wereld vind je een shoppingcentrum met een groter walhalla voor mannen”, klinkt het. “We openen de mancave voor de vele mannen die vaak sneller rond zijn in het winkelcentrum dan hun shoppende partner.”