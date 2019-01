‘Bandersnatch’-acteur verlaat Twitter om mentale gezondheid te beschermen

De Britse acteur Will Poulter, die in de veelbesproken ‘Black Mirror’-film ‘Bandersnatch’ speelt, zegt Twitter vaarwel. Naar eigen zeggen weegt het social media-platform op zijn mentale gezondheid.

De nieuwste release van ‘Black Mirror’, de interactieve film ‘Bandersnatch’, heeft de mediatrein niet gemist. Integendeel, door het unieke karakter van de film – de kijker bepaalt zelf hoe het verhaal evolueert – is de film al een tijdje trending.







Dat brengt heel wat commentaren op sociale media met zich mee, zowel positieve als negatieve. Zo kreeg ook Will Poulter, de man die de rol van programmeur Colin Ritman op zich neemt, heel wat bagger over zich heen.

Onvermijdelijke negatieve reacties

Omdat zijn mentale gezondheid daaronder lijdt, heeft hij besloten om Twitter achter zich te laten. “Er zijn positieve dingen om van te genieten, maar ook onvermijdelijke negatieve dingen die je het best kunt vermijden. Al een tijdje heb ik het moeilijk om de juiste balans daarin te vinden. Ik heb besloten om vanaf nu, in het belang van mijn geestelijke gezondheid, anders om te gaan met sociale media”, tweette hij.

Wat precies de doorslag gegeven heeft, is niet duidelijk. Maar sommige mensen vermoeden dat het een gevolg is van de vele reacties over zijn uiterlijk.

Veel steunbetuigingen

Wat het ook moge zijn, de 25-jarige Londenaar krijgt steun uit alle hoeken. “Ik ben zo trots op jou en ik hoop dat deze ‘break’ je deugd zal doen. We houden van je en zullen je beslissingen altijd steunen”, klinkt het onder meer. “Ik heb je carrière van dichtbij gevolgd en ik bewonder je keuze enorm. Je bent oprecht en transparant over levenskwesties en de manier waarop je met je geestelijke gezondheid omgaat, is een voorbeeld voor jonge mensen”, reageert iemand anders.