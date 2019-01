WTA Auckland – Opgave Van Uytvanck in eerste ronde: “Hoopte op ander seizoensbegin”

Alison Van Uytvanck (WTA 49) is met een valse noot aan 2019 begonnen. Op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) moest de Grimbergse in de eerste ronde tegen de Nederlandse Bibiane Schoofs (WTA 174) opgeven in de eerste set. Bij 4-3 in haar voordeel wierp ze de handdoek in de ring wegens pijn aan de achillespees van haar linkervoet. Van Uytvanck liep de lichte blessure op toen ze bij een 3-1 voorsprong een moeilijke bal probeerde te halen, stelt haar coach David Basile. “Alison gleed uit met haar steunvoet en bezeerde zich”, aldus Basile. “Ze probeerde voort te doen, maar dat was moeilijk. Ze koos ervoor om het voor gezien te houden met het oog op de komende belangrijke toernooien. Natuurlijk was Alison triest en ontgoocheld, want ze hoopte op een ander seizoensbegin. Ze speelde bovendien goed en ze voelde zich ook goed.”

Haar deelname aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, is niet in gevaar. “We moeten wachten hoe haar achillespees reageert, maar ik denk niet dat het erg is”, vervolgt haar coach. “Het WTA-toernooi in Hobart van volgende week blijft op haar programma. We zullen uiteraard geen enkel risico nemen wat betreft de Australian Open.”

Bron: Belga