Woonwagenbewoners dreigen met blokkades wegens gebrek aan terreinen

De gemeenschap van woonwagenbewoners overweegt blokkades met voertuigen en caravans te organiseren wegens een gebrek aan terreinen waarop de woonwagens in de winterperiode kunnen staan. Dit blijkt uit een brief die via advocaten naar het gemeentebestuur en de politie van Ottignies-Louvain-la-Neuve is gestuurd, en waarvan Belga kennis kreeg. Het Comité national des Gens du Voyage zegt dat de toestand “dringend” is en vraagt dat een terrein beschikbaar gesteld wordt. Tussen april en oktober hebben de woonwagenbewoners voldoende plaats, maar van november tot eind maart verdwijnen er plaatsen. De gezinnen installeren zich dan op openbare of privéterreinen “die daar niet voor bestemd zijn” en vanwaar ze “over het algemeen al snel verdreven worden”.

Het comité van woonwagenbewoners herinnert de autoriteiten eraan dat ze bij een verdrijving een ander terrein ter beschikking moeten stellen. Het stelt voor dat bestaande zones heropend worden.







Als hun oproep niet gehoord wordt, overwegen vertegenwoordigers van deze gemeenschap “omvangrijke” blokkades met hun voertuigen en caravans, naar het voorbeeld van de “gele hesjes”. Het comité waarschuwt voorts dat gerechtelijke procedures zullen worden opgestart voor “bijzonder discriminerende gevallen”. Het viseert daarbij gemeenten die gezinnen met kinderen in dringende nood weigeren en die rondtrekkende mensen “door middel van intimidatie” verdrijven van terreinen die uit noodzaak gebruikt worden.

bron: Belga