Waarnemers Afrikaanse Unie willen dat resultaten in Congo “conform stemgedrag” zijn

De waarnemers van de Afrikaanse Unie (AU) die de verkiezingen in Congo gevolgd hebben, beklemtoonden dat de resultaten van die stembusgang “conform het stemgedrag” van de Congolezen zullen moeten zijn. De AU had 80 waarnemers ter plaatse om het kiesproces te volgen, en de voorzitter, Dioncounda Traoré, stelde de voorlopige resultaten van zijn missie voor. Over de verkiezingen zelf merken de waarnemers op dat die “in een kalm en sereen klimaat verliepen, ondanks alle organisatorische, politieke en veiligheidsuitdagingen”. “Het goede verloop van de verkiezingen werd in sommige stembureaus in de steden Kinshasa en Kalemie wel ongunstig beïnvloed door disfunctionele stemcomputers, de late beschikbaarheid van kiezerslijsten en proces-verbalen voor de telling.” Als besluit zegt de AU wel dat de drie keer uitgestelde verkiezingen “op zich een eerste grote overwinning betekenen voor het Congolese volk”.

Ook de regionale landenorganisatie SADC stuurde waarnemers, en ook zij besloten dat de verkiezingen “relatief goed georganiseerd werden, en dat het kiesproces goed verlopen is, waardoor de meerderheid van het Congolese volk zijn stemrecht heeft kunnen uitoefenen”. Beide landenorganisaties gaan daarmee in tegen de uitspraken van oppositieleiders Martin Fayulu en Félix Tshisekedi over de verkiezingen. Vanuit het westen waren er geen waarnemers: die werden geweigerd door Kinshasa.







De Congolese bisschoppenconferentie zette een eigen waarnemersmissie op poten, waaraan 40.000 Congolezen deelnamen. In hun eerste verslagen, zondag en maandag, maakten ze melding van onregelmatigheden bij de verkiezingen en bij de telling van de stemming. Hun voor woensdag aangekondigde eerste rapport zal pas op donderdag gepubliceerd worden, omdat de autoriteiten maandagmiddag het mobiel internet afgesloten hebben. Dat is nog altijd niet hersteld. Kinshasa wil zo het verspreiden van “valse” resultaten tegengaan, maar bemoeilijkt zo ook de mobilisatie van de bevolking.

De kiescommissie liet al weten dat de eerste voorlopige resultaten ten laatste op 6 januari bekendgemaakt worden.

Bron: Belga