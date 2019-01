Verkiezingen18 – Schepencollege van nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands geïnstalleerd

In de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands is woensdagavond het college van burgemeester en schepenen geïnstalleerd tijdens een gemeenteraadszitting. Koen Van den Heuvel (CD&V-teamKoen) was in de voorbije legislatuur al burgemeester van Puurs en breit daar nu een verlengstuk aan in Puurs-Sint-Amands. Zijn lijst haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen bovendien een absolute meerderheid en besloot om zonder coalitiepartner te besturen. Ook alle andere leden van het schepencollege zijn dus afkomstig van CD&V-teamKoen. Het gaat om Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els de Smedt, Alex Goethals, Ronny Tourné, Ann-Marie Morel en Raf De Blaiser. De vorige burgemeester van Sint-Amands, Peter Van Hoeymissen, wordt voorzitter van het bijzonder sociaal comité. Ook hij is een christendemocraat en stond op de lijst CD&V-teamKoen.

bron: Belga