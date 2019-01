Verkiezingen18 – Brasschaats gemeentebestuur geïnstalleerd, Jambon volwaardig burgemeester

In Brasschaat is tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad het nieuwe schepencollege beëdigd. Voormalig vicepremier Jan Jambon (N-VA) is weer volwaardig burgemeester nadat hij zich tijdens zijn ministerschap had laten vervangen. N-VA sloot in Brasschaat een coalitie met Open Vld. N-VA haalde, mede dankzij een monsterscore van Jambon (5.820 voorkeurstemmen), een absolute meerderheid van 17 op 33 zetels in Brasschaat. Iets te nipt, oordeelde de partij echter. Voor een coalitie viel de keuze verrassend op Open Vld in plaats van CD&V, waarmee N-VA tot nu het bestuur vormde. Dat betekent dat Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V) niet langer schepen is en naar de oppositie verdwijnt.

Het nieuwe schepencollege bestaat naast bugemeester Jambon uit Philip Cools, Adinda Van Gerven, Carla Pantens, Goele Fonteyn, Karina Hans en Inez Ven van N-VA en Myriam Van Honsté van Open Vld. Toen het gemeentebestuur eind oktober werd voorgesteld, was Jambon trouwens nog vicepremier en was het de bedoeling om hem te laten vervangen door Cools zodat ook Bruno Heirman (N-VA) nog schepen zou kunnen worden. Nu Jambon niet louter titelvoerend burgemeester is, valt Heirman echter uit de boot.

bron: Belga