Tim Merlier hoopt BK te halen

De crossen in Gullegem (zaterdag) en Brussel (zondag) komen nog te vroeg voor Tim Merlier. Uit een onderzoek blijkt dat hij een spierscheurtje opliep in het dijbeen. Hij hoopt wel het BK te halen dat op 13 januari wordt verreden. Merlier kwam zondagavond zwaar ten val in de Superprestige in Diegem. Hij struikelde over de balkjes en kon zijn wedstrijd niet voortzetten. Uit eerste onderzoek bleek dat er geen sprake was een breuk, maar een volledige diagnose kon nog niet gesteld worden. Merlier moest opnieuw naar de dokter om één en ander te laten checken.

Bij een MRI-onderzoek in Ronse, bij dokter-orthopedist Pascal Van Overmeire, werd een spierscheur ontdekt. “Het gaat om een scheurtje in de vastus intermedius, een spier aan de voorzijde van het dijbeen. Dat betekent in principe twee weken geen competitie, maar ik hoop toch het BK te halen. Ik onderhoud de conditie met losfietsen en kine”, liet Merlier weten via zijn team Creafin-Tüv Süd.







