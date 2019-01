Tienduizenden zonder stroom na zware storm in Scandinavië

Door een zware storm over Denemarken, Zweden en Finland zijn tienduizenden gezinnen zijn zonder stroom gevallen. Omgewaaide bomen veroorzaken hinder voor het weg- en spoorverkeer, zo melden lokale media. De belangrijke Öresundbrug tussen Zweden en Denemarken was afgelopen nacht een tijdje dicht wegens de harde windstoten. Storm Alfrida houdt vooral lelijk huis in het zuiden van Zweden, waar de autoriteiten mensen afraden om buiten te komen. De hulpdiensten rukken er massaal uit voor omgewaaide bomen en verkeersborden. Volgens de Zweedse omroep SVT zitten meer dan 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. Ook het Finse eiland Åland, gelegen tussen Zweden en Finland, is bijna helemaal zonder stroom gevallen. Daar zijn de radio-uitzendingen ook onderbroken, zo meldt de Finse zender YLE.

bron: Belga