Macron roept Poetin op coalitie met Koerdische milities in Syrië te behouden

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin opgeroepen de coalitie die in Syrië strijdt tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), te behouden, dus ook met de Koerdische milities erbij. Hij deed dat in een telefoontje met Poetin, zo heeft het Elysée laten weten. “De strijd (tegen IS) is niet voorbij en gaat op het terrein voort in het kader van de internationale coalitie”, zo zei Macron. De coalitie tegen IS, waarvan Frankrijk deel uitmaakt, staat onder leiding van de Verenigde Staten, maar president Donald Trump kondigde twee weken geleden aan dat hij de tweeduizend Amerikaanse soldaten in Syrië wil terugtrekken. De Koerdische milities zijn de belangrijkste bondgenoten binnen de coalitie.

Volgens de Franse president is het noodzakelijk elke destabilisering in Syrië te vermijden, die de terroristen van IS in de kaart kan spelen. Hij vindt ook dat de rechten van de plaatselijke bevolkingsgroepen daar erkend moeten worden. Macron onderstreepte nog eens het belang van een politieke oplossing om een einde te maken aan de burgeroorlog in Syrië.







Niemand kan heen om de rol van Rusland in Syrië, en zeker niet na de aankondiging van de Amerikaanse terugtrekking. Moskou is de belangrijkste bondgenoot van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad en stemt met betrekking tot zijn houding in het Syrische conflict met Turkije af, dat met een militair offensief heeft gedreigd tegen de Koerdische milities in het noorden van Syrië. Na dat dreigement hebben de Koerden toenadering gezocht tot de Syrische regering.

bron: Belga