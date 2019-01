Gastland Australië zet na Frankrijk ook Spanje opzij

Australië blijft foutloos op de Hopman Cup tennis in eigen land. Ashleigh Barty en Matthew Ebden versloegen in Perth de Spanjaarden Garbine Muguruza en David Ferrer. Barty (WTA 15) zette in de eerste enkelwedstrijd Muguruza (WTA 18) opzij met 6-3 en 6-4. Daarna maakt Ferrer (ATP 126) gelijk door Ebden (ATP 46) te verslaan met 7-6 (7/1) en 7-5. In het afsluitend dubbel trok Australië aan het langste eind met 3-4 (3/5), 4-3 (5/0) en 4-3 (5/3). Zaterdag hadden de Aussies in hun eerste wedstrijd in groep A de Fransen Alizé Cornet (WTA 45) en Lucas Pouille (ATP 32) verslagen.

Vrijdag speelt het gastland om groepswinst en een finaleticket tegen de Duitsers Angelique Kerber (WTA 2) en Alexander Zverev (ATP 4). Die wonnen van Frankrijk en vorig weekend van Spanje.







In groep B heeft titelverdediger Zwitserland, met Roger Federer en Belinda Bencic, na twee zeges de beste kaarten in handen.

bron: Belga