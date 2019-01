Flipkens gaat in dubbel wel door naar laatste acht

Kirsten Flipkens heeft zich vandaag, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/250.000 dollar). De Kempense verloor eerder op de dag wel haar enkelpartij in de tweede ronde. Flipkens en Larsson, samen het tweede reekshoofd in het dubbelspel, rekenden na één uur en tien minuten in twee sets (6-4 en 6-2) af met de Slovaaks-Zwitserse tandem Viktoria Kuzmova/Stefanie Vögele. Bij de laatste acht wacht morgen een duel met het Spaans-Zwitserse paar Arantxa Parra-Santonja/Jil Belen Teichmann.

Eerder op de dag verloor Kirsten Flipkens (WTA 47) haar tweede ronde in het enkelspel in drie sets (6-4, 1-6 en 6-1) van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86). Gisteren moest Alison Van Uytvanck (WTA 49) wegens hinder aan de achillespees opgeven in haar eersterondepartij tegen de Nederlandse qualifier Bibiane Schoofs (WTA 174).







bron: Belga