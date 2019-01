Centrum voor asielzoekers opent in Jambes

In Jambes, een deelgemeente van Namen, gaat op 1 februari een nieuw centrum voor asielzoekers open, zo heeft de Franstalige vleugel van het Rode Kruis bevestigd, nadat RTBF het bericht had gebracht. In een eerste fase zullen 250 plaatsen beschikbaar zijn en het streefdoel is opvang voor 500 asielzoekers aan te bieden. Het centrum wordt geopend omdat de vraag naar opvangplaatsen groot is.

“De andere opvangstructuren in België zitten bijna voor 100 procent vol”, benadrukte Renaud Mommaerts, operationeel directeur bij Croix-Rouge. Fedasil heeft de leegstaande kazerne van Jambes voorgesteld voor opvang, en die “beantwoordt helemaal aan wat we zoeken.”







Binnenkort wordt een bijeenkomst georganiseerd om de omwonenden in te lichten, preciseert het Franstalige Rode Kruis. Een begeleidingscomité zal voor een goede samenleving tussen de asielzoekers en de inwoners van Namen zorgen.

De burgemeester van Namen, Maxime Prévot, is teleurgesteld dat hij het nieuws via de media moest vernemen. Hij had meer overleg met de federale regering gewild.

Toch is hij niet tegen het asielcentrum, dat “dertig nieuwe banen” kan opleveren. Bovendien vermijdt het project dat de vroegere kazerne verloedert en krakers over de vloer krijgt, voegde hij eraan toe.

De federale minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block, was volgens de burgemeester verbaasd over de aankondiging door het Rode Kruis. De kazerne in Jambes staat op een lijst van tien potentiële sites, maar er zou tot dusver nog niets bevestigd zijn. De stad Namen hoopt snel meer informatie te krijgen.

bron: Belga