Belgen in het buitenland – Tottenham herpakt zich tegen Cardiff City

Tottenham heeft dinsdag een 0-3 zege geboekt op bezoek bij Cardiff City. Nog voor het halfuur stond de eindstand op het scorebord. In de stand klimmen de Spurs voorlopig over Manchester City opnieuw naar de tweede plaats. Harry Kane duwde de bal al na drie minuten met een gelukje tegen de netten. In de twaalfde minuut verdubbelde Christian Eriksen de voorsprong. Son Heung-Min (26.) zorgde ervoor dat het Welshe team zich al snel geen illusies meer moest maken. Tottenham herpakte zich zo na de 1-3 thuisnederlaag tegen Wolverhampton Wanderers.

Toby Alderweireld stond de hele wedstrijd op het veld bij Tottenham. Jan Vertonghen en Mousa Dembélé zijn nog niet hersteld van hun blessures.

Tottenham klimt met 48 punten over Manchester City (47 ptn) naar de tweede plaats. City ontvangt donderdag koploper Liverpool (54 ptn). Cardiff is 16e met 18 punten.

Bron: Belga