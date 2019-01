ATP Pune – Steve Darcis in kwartfinales tegen Tunesiër Malek Jaziri

Steve Darcis neemt het donderdag om een plaats in de halve finales van het ATP-toernooi in het Indiase Pune (527.880 dollar) op tegen het Tunesische vierde reekshoofd Malek Jaziri (ATP-45). Die schakelde thuisspeler Ramkunar Ramanathan (ATP-132) in 2 uur en 46 minuten met 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) en 6-3 uit. Eerder op de dag plaatse Darcis zich door de Amerikaan Michael Mmoh (ATP-103) in 3 uur en 8 minuten met 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2 te verslaan. Tegn Jaziri speelde Darcis drie keer eerder, telkens ook op hardcourt. De Luikenaar verloor in 2011 het eerste duel, in de halve finales van het challengertoernooi van Genève, maar nam inmiddels twee keer weerwraak. In 2012 schakelde hij de 34-jarige Tunesiër uit in de eerste ronde van het US Open, in 2015 in de eerste ronde van het Masters 1.000 in Miami. “Jaziri is een goede speler. Hij heeft ervaring zat en is niet voor niets de nummer 45 van de wereld. Hij kan alles met een bal. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Het belangrijkste is dat ik goed recupereer”, blikte Daric vooruit.

“Sowieso ben ik al heel tevreden met dit seizoensbegin. Het doet deugd om na zo’n lange inactiviteit weer te kunnen spelen. Nooit eerder was zo lang geblesseerd. Ik haal nog niet mijn beste niveau, maar ben fysiek weer in orde en heb twee goede matchen achter de rug. Wat nu nog volgt, is bonus.”

bron: Belga