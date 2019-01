ATP Doha – Goffin laat schouders niet hangen na nederlaag: “Fysiek voel ik me echt goed”

David Goffin (ATP 22) heeft 2019 niet kunnen inzetten met een zege. Op het ATP-toernooi in Doha ging hij er meteen uit tegen de Litouwse qualifier Ricardas Berankis (ATP 116): 3-6, 6-4 en 7-6 (7/4). De Luikenaar speelde voor het eerst een officiële wedstrijd sinds eind september. Een pijnlijke elleboog hield hem enkele maanden van de courts. “Het ging niet gemakkelijk zonder richtpunten”, stelde Goffin na afloop. “Het is van september geleden dat ik heb gespeeld. Dat is dus lang geleden. We zijn begonnen met veel zon en hitte. De bal sprong hoog op. Dat was een voordeel voor mij, want Berankis houdt ervan dat er ritme zit in het spel en dat de ballen op goede hoogte bij hem komen. En dat gebeurde nadien ook. Hij kreeg meer vertrouwen en speelde agressiever naar het einde toe. Ik probeerde weerstand te bieden, onder meer met een goede opslag (Goffin sloeg elf aces, nvdr.). Maar uiteindelijk trok hij de wedstrijd naar zich toe.”

Ondanks de nederlaag is de Belgische nummer één niet terneergeslagen. Goffin, die in Qatar nog dubbelt aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert, blijft hard werken om beter te worden. “De instelling was goed vandaag. Dat was belangrijk, ongeacht het resultaat en het spelniveau. Ik ben er steeds voor blijven gaan. Fysiek voel ik me echt goed. Ik heb 2 uur en 20 minuten zonder problemen gespeeld. Ik moet op deze manier blijven doorgaan. Ik werk hard momenteel. Ik probeer alles in orde te krijgen, en ik vind dat het beter en beter gaat. Mijn opslag draaide goed in de drie sets. Ik ga proberen die nog te verbeteren, net als mijn spel op de baseline.”

Bron: Belga