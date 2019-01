Zes redenen waarom je nieuwjaarskater twee dagen duurt

Wie vandaag moest werken, verscheen zeker en vast met kleine oogjes op kantoor. Hoe harder je gefeest hebt met oudejaar, hoe langer je kater immers duurt. Hier vind je enkele boosdoeners die je kater serieus kunnen verlengen.

Ouder worden

Aan je leeftijd kan je helaas niets doen. Toen je twintig was, kon je na een nacht feesten nog fris en monter opstaan. Nu die eerste grijze haren zich laten zien, zit dat er niet meer in. Doorheen de jaren verouderen je cellen, en kunnen die moeilijker de toxines in alcohol afbreken. De kwalijke effecten van te veel alcohol laten zich dus langer gelden.

Te weinig water







Als je niet wakker wil worden met bonzende hoofdpijn, moet je een alcoholisch drankje afwisselen met een glas water. Alcohol droogt je hersenen immers uit, en water kan dat tot op zekere hoogte tegengaan. Is het kwaad al geschied, dan kan water ook tijdens je kater soelaas bioeden.

Lege maag

Met de feestdagen doen we ons tegoed aan allerlei lekkernijen, maar als je focus met oudejaar eerder op drank lag, moet je nu op de blaren zitten. Drinken op een lege maag geeft je kater vrijspel. Als je goed gegeten hebt, houdt het diner in je maag de absorptie van alcohol tegen. De suikers in alcohol doen je bloedsuikerspiegel schommelen, waardoor je plotse zweetaanvallen en een duizelig gevoel krijgt. Met een volle maag heb je daar minder last van.

Maandstonden

Je regels plan je helaas niet, maar ook zij kunnen je kater erger maken. Je lichaam is immers niet in topvorm en als je jezelf nog eens uitdroogt met alcohol kan je de kater niet de baas.

Medicatie

Ook als je medicatie neemt, kan je lichaam de alcohol moeilijker verwerken. Je nieren en lever zijn immers al druk in de weer om medicatie als pijnstillers, antidepressiva of pillen tegen een te hoge bloeddruk te verwerken. Ze hebben dus minder energie om ook nog eens de alcohol te lijf te gaan. En daarom kan je kater langer duren met misselijkheid of zelfs leverschade als gevolg.

Donker drankje

Nog steeds last van hoofdpijn? Dan heb je het nieuwe jaar misschien ingezet met rode wijn, whiskey, rum, glühwein of cognac. In die ‘donkere’ drankjes komen tijdens de productie meer giftige stoffen vrij, die je kater erger maken. Ga volgend jaar dus voor ‘doorzichtige’ drankjes als witte wijn of wodka.