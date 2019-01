Vincent Cassel en zijn 31 jaar jongere vrouw hebben leuk nieuws

De Frans acteur Vincent Cassel en zijn vrouw Tina Kunakey zijn in verwachting. Dat kondigden ze aan op Instagram.

“Gelukkigste nieuwjaar ooit!”, titelt Tina Kunakey (21) een Instagramfoto waarop duidelijk te zien is dat ze een buikje heeft. Het Franse model is zwanger van acteur Vincent Cassel (52), en dat mag de wereld geweten hebben. “Gooooooaaaaaaal”, maakt de acteur duidelijk met een kwinkslag.

Kinderen uit vorig huwelijk







De twee leerden elkaar twee jaar geleden kennen en trouwden in augustus van vorig jaar. Ze wonen momenteel in Brazilië. Vincent, die bekend is om zijn rollen in onder meer ‘La Haine’, ‘Irréversible’ en ‘Black Swan’, heeft al twee kinderen bij zijn ex-vrouw Monica Bellucci: Deva (13) en Léonie (8). Hij was veertien jaar getrouwd met de Italiaanse actrice, tot hun wegen scheidden in 2013.