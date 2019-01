VIDEO. Dit waren de coolste stunts van 2018

Ook 2018 barstte van het talent. En gelukkig zijn er vaak camera’s voor handen om die stunts te vereeuwigen.

Elke maand bundelt YouTube-kanaal ‘People are Awesome’ de strafste bravourestukjes in een videocompilatie. Nu we 2018 achter ons hebben gelaten, is het tijd om de toppers van vorig jaar te herbekijken.

Gewaagde trucs







Van gestoorde wingsuit-vluchten, over krankzinnige mountainbike-jumps, tot waanzinnige snowboardsalto’s met een gitaar in de handen. Dat allemaal in één video, onder de muzikale goedkeuring van Tiësto.