Treinongeval in Denemarken eist 6 doden en 16 gewonden

Bij een treinongeval in Denemarken zijn zes doden en zestien gewonden gevallen. Dat heeft de politie bevestigd. Een reizigerstrein met 131 inzittenden is er op onderdelen van een goederenwagon ingereden.

Het ongeval gebeurde om 7.35 uur op de Grote Beltbrug, die de eilanden Funen en Seeland verbindt. Aanvankelijk was sprake van acht gewonden, maar de politie bevestigde later dat er zes doden en zestien gewonden zijn geteld. Er is een crisiscentrum opgericht in het nabijgelegen Nyborg.

Losgekomen lading goederentrein







Er is afgelopen nacht een zware storm over Denemarken en Zweden geraasd. Mogelijk lag die aan de basis van het ongeval. Volgens sommige bronnen zijn onderdelen van de goederentrein door de wind losgekomen en zou de reizigerstrein daarop ingereden zijn.

De Deense Bierbrouwer Carlsberg bevestigde aan de zender TV2 dat de betrokken goederentrein onderweg was met zijn producten. “DB Cargo (een Duitse goederenvervoerder, red) heeft ons meegedeeld dat er een ongeval is gebeurd met onze goederen”, verklaarde een woordvoerder van het bedrijf.