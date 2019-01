Pommeline chronisch ziek: “Nu weet ik tenminste wat er met me scheelt”

Pommeline Tillière weet eindelijk wat de reden is van haar lichamelijke klachten van de laatste maanden. Ze lijdt aan een chronische darmziekte.

2018 was geen topjaar voor ‘Temptation Island’-verleidster Pommeline Tillière. Ze had een lange tijd lichamelijke klachten die ook een negatieve invloed hadden op haar mentale welzijn. “Al maanden heb ik last van m’n darmen. Bovendien heb ik geen eetlust en vermager ik zienderogen. Ik voel me ook vaak down en zie er bleek uit. Helemaal niet prettig, dus. Ik voel dat er iets met mij aan de hand is. Maar ik kan er geen vat op krijgen”, vertelde ze een tijdje geleden in Story.

De 24-jarige vriendin van Fabrizio onderging daarom grondige medische tests in het ziekenhuis. Daaruit is voortgekomen dat Pommeline lijdt aan colitis ulcerosa, een chronische ontstekingsziekte van de dikke darm. De oorzaak ervan is niet gekend, maar de aandoening is vaak erfelijk. De ziekte kan zorgen voor een verhoogd risico op darmkanker.

De opa van Pommeline stierf aan darmkanker, dus beseft ze dat het belangrijk is om zich regelmatig te laten onderzoeken. Dat is niet leuk om te horen, maar nu weet ze wél wat haar de afgelopen maanden heeft doen afzien. “Ik ben opgelucht dat ik weet wat er met me scheelt. Ook al zit ik er wellicht een leven lang aan vast. Met medicijnen moet de ziekte onder controle te houden zijn. Binnenkort moet ik weer naar de specialist. Ik ben in goede handen”, klinkt het in TV-Familie.