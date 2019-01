‘Oudste vrouw ooit’ loog over haar leeftijd

Jeanne Calment was met haar 122 lentes de ‘oudste vrouw ooit’. Maar volgens Russische onderzoekers blijkt de Française een oplichtster te zijn. Toen ze in 1997 overleed, zou ze ‘slechts’ 99 jaar oud geweest zijn.

Jeanne Calment was dankzij haar gezegende leeftijd een beroemdheid. Ze stond bekend als de ‘grootmoeder van iedereen’. De 122-jarige vrouw zou echter een bedriegster zijn. De vrouw die in 1997 gestorven is, zou immers niet Jeanne Calment zijn, maar haar dochter Yvonne, die 60 jaar eerder de identiteit van haar moeder stal.







De Russische wiskundige Nikolay Zak botste per toeval op het verhaal van Jeanne Calmant, toen hij een wiskundig model ontwikkelde om meer te weten te komen over langlevenden. “Uit interviews, biografieën, foto’s en documenten komen allemaal tegenstrijdigheden naar boven over haar leven”, aldus Nikolay Zak.

Yvonne of Jeanne?

Zo werd de echte Jeann Calment in 1875 geboren in Arles in het Zuiden van Frankrijk. Ze leefde een doodgewoon leven. Ze trouwde, kreeg een zoon en een dochter en ging graag jagen en schaatsen. Ze werd pas opgemerkt op 110-jarige leeftijd, toen ze in een rusthuis zat. “Maar toen ze 100 werd, verscheen daar niets over in de lokale pers”, aldus Zak. Dat is opmerkelijk omdat zo’n jubileum normaal gezien aandacht krijgt in regionale kranten.

Dat trok de aandacht van Zak en hij ging op onderzoek uit. Hij ontdekte meer dingen die niet klopte met het leven van de echte Jeanne Calment. Calment sprak bijvoorbeeld ooit over de winkel van haar vader, maar die had geen winkel. Na haar verhuis naar het rusthuis vernietigde ze foto’s en familiearchieven, alsof ze iets te verbergen had. Verder zou haar lengte en de kleur van haar ogen niet overeen komen met wat er op haar paspoort staat. In gesprekken haalde ze ook haar oma en haar moeder door elkaar, net als haar echtgenoot en haar vader.

95 jaar

Ook de Russische gerontoloog Valery Novoselov wilde Jeanne Calment ontmaskeren. Hij liet mensen een foto zien van de 117-jarige Jeanne en vroeg ze te raden naar haar leeftijd. De meeste mensen schatten haar 95 jaar oud. Dat is 22 jaar jonger dan de officiële leeftijd van Jeanne, maar wel de exacte leeftijd van Yvonne, de dochter.

Volgens Jeanne overleed haar dochter in 1934. Yvonne had toen zelf een zoon, die daarna introk bij oma Jeanne. Getuigen merkten echter op dat het jongetje zijn ‘oma’ aansprak met ‘mama’.

Volgens Zak zou het dus niet Yvonne, maar Jeanne zijn die in 1934 overleed. Yvonne zou toen de identiteit van haar overleden moeder overgenomen hebben. Dat viel niet op, omdat de twee erg op elkaar leken en moeder Jeanne er heel erg jong uitzag. “Mensen die Jeanne en Yvonne niet goed kenden, haalden de vrouwen vaak door elkaar.”

Erfenis

Maar waarom zou Yvonne de indentiteit van haar moeder stelen? Geld is de reden voor het bedrog. Jeanne liet een flinke erfenis na, maar daarop moest Yvonnen belastingen betalen. Om die uit de weg te gaan en toch van het geld te profiteren, deed Yvonne zich voor als haar moeder.

Onder historici is een fel debat losgebarsten over het Russische onderzoek, met voor- en tegenstanders. In de Franse pers wordt gemeld dat het verzekeringsbedrijf van Jeanne Calment in de jaren 90 al eens aan de bel trok. “Maar Jeanne Clement was een levende legende en de autoriteiten wilden geen schandaal”, aldus Jean-Pierre Daniel, die in een boek aandacht schonk aan de zaak. Een topambtenaar bevestigt dat in de krant Le Parisien: “We hebben het dossier destijds gezien. Maar we hebben het stil gehouden.”

De nabestaanden van Jeanne Calment willen niet reageren op het onderzoek. Verschillende partijen roepen nu op om de stoggelijke reste van Jeanne op te schrijven, om eindelijk de waarheid te ontdekken.

Bron: Het Laatste Nieuws