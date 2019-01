Man loopt pijnlijk blauwtje op tijdens live-uitzending

Live op tv iemand proberen te kussen, voor het oog van de camera’s afgewezen worden en dan ook nog de wereld rondgaan: 2019 kon beter beginnen voor een Nederlandse man.

Het ongemakkelijke moment vond plaats in het Top 2000 Café in mediahoofdstad Hilversum. Toen de lokale Don Juan merkte dat de camera van de livestream op hem gericht was, besloot hij zijn pijlen te richten op de dame die naast hem stond.







Die poging mislukte echter op een pijnlijke manier. De vrouw was er duidelijk niet van gediend en trok in schijnbare walging haar hoofd terug. De man opende nog enthousiast z’n mond in de hoop op wat tongactie, maar moest toch zijn poging staken.

Sociale media zijn meedogenloos

Een fragment van de kus belandde al gauw op Reddit, waar het reacties regende. Buitenlandse nieuwssites pikten het al snel op. Zo postte Daily Mail de video onder de noemer ‘tenenkrommend’.

I hope your 2019 starts off better than this guy’s pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W — Rex (@ThatRexGuy) 31 décembre 2018

Ook op Twitter ging het hard. “Ik hoop dat jouw 2019 beter begint dan voor deze man”, grapt de Amerikaanse Rex. Meer dan 240.000 mensen liketen zijn post al.

Uit de vele reactie blijkt dat velen ook meeleefden met de man én de vrouw, die tegen hun wil opeens viraal zijn gegaan. Hoewel het niet duidelijk is hoe de twee elkaar kennen, lijkt het er wel op dat ze een koppel zijn. Vermoedelijk wilde de dame in kwestie gewoon niet op tv kussen.