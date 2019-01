Internet in de ban van ‘vrijend’ koppeltje tijdens live-uitzending oudejaarsavond

Op beelden van een live-uitzending tijdens oudejaarsavond is te zien hoe een koppeltje zich iets té goed amuseert. Of zo lijkt het er toch op…

De Amerikaanse actrice en zangeres Lucy Hale mocht tijdens oudejaarsavond live verslag uitbrengen van de feestelijkheden in New Orleans. Dat deed ze voortreffelijk, maar heel wat kijkers verbaasden zich over wat er zich op de achtergrond afspeelde.







Op de beelden is te zien hoe een koppeltje in het publiek immers stevig van jetje lijkt te geven. De gelaatsuitdrukking van de vrouw spreekt boekdelen, en ook de man achter haar geniet duidelijk meer van het feest dan de gemiddelde bezoeker. Toch is het niet zeker of de twee wel degelijk de oudste beweging ter wereld aan het maken zijn.

Geen sluitend antwoord

Op verschillende fora geraakt men er in ieder geval niet uit. “Kijk naar de handen. Duidelijk genoeg”, argumenteert een Reddit-gebruiker. Een andere is ook overtuigd van het feit dat de twee wel degelijk aan het vrijen zijn. “Hoe ze op haar lip bijt in het begin. En hoe ze met haar hand zijn hand vastgrijpt”, klinkt het.

Anderen zijn dan weer minder overtuigd. “Nope, de manier waarop ze lacht en wuift naar de camera bewijst dat ze niets doen dat niet mag”, stelt iemand. “Volgens mij zijn ze gewoon dronken, of hebben ze iets stevigers genomen dan een pintje”, klinkt het nog.