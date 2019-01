In China vind je het grootste ijsfestival ter wereld

In de Chinese stad Harbin vindt het grootste ijssculpturenfestival ter wereld plaats. Meer dan 7.000 kunstenaars werkten mee aan 35ste editie van het Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival.

Dit jaar is het thema ‘The Grand Ceremony and Review’, een terugblik op de hoogtepunten van de vorige edities. Duizenden bezoekers over de hele wereld zakken af naar Harbin om de ijssculpturen te aanschouwen. Vooral wanneer het donker wordt zijn de sculpturen een waar spektakel, want de kunstwerken worden dan prachtig verlicht. Nog tot begin maart blijven de beelden staan.

