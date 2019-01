Eén jaar na ‘Project Axel’: bijna alle deelnemers opnieuw aan lager wal

Om even uw geuheugen op te frissen: in het programma ‘Project Axel’ kregen een aantal daklozen 10.000 euro in de hoop zo hun leven opnieuw op de rails te krijgen. Eén jaar later blijkt echter dat amper één deelnemer nog steeds een dak boven zijn hoofd heeft. Dat meldt Dag Allemaal.

Het leek nochtans allemaal goed te lopen toen de laatste aflevering werd ingeblikt. Op één na hadden ze allemaal onderdak én een mooie toekomst in het verschiet. Een jaar later is de ontnuchtering dan ook groot om te zien dat ze bijna allemaal opnieuw in de armoede zijn terechtgekomen.

Enkel Sahra hield het vol







Met alle mannen die deelnamen aan ‘Project Axel’, is het finaal niet goed gekomen. Dirk lijkt zelfs volledig van de aardbol verdwenen te zijn. De programmamakers hebben altijd contact proberen te houden met de deelnemers, maar zijn hem volledig kwijt geraakt.

Met Graeme had het programma sowieso nooit echt succes geboekt. Ook aan het einde was de Brit nog steeds kind aan huis bij de Antwerpse nachtopvang Victor 5. De papieren in orde brengen die hem recht zouden geven op een invaliditeitsuitkering? Te veel werk.

Thom en Danny wisten allebei wel een job te versieren in de horeca, maar Danny moest als chef bij restaurant De Peerdestal weg toen de vorige chef weer in dienst kwam en Thom verscheen iets te vaak te laat op zijn werk bij taverne Den Uil in Wilrijk.

Enkel Sahra wist volgens Dag Allemaal wel uit de armoede te blijven. Haar eerste job bij dierenspeciaalzaak Maxi Zoo gaf ze dan wel op, maar als zelfstandig consulente voor schoonheidsproducten slaagt ze er naar eigen zeggen nog in om de eindjes aan elkaar te knopen.