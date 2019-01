Dit is de meest romantische lantaarnpaal ter wereld

Beeld je in: een lantaarnpaal naast een bankje die je bescherming biedt tegen regen en zon. Het bestaat wel degelijk.

Romantische zielen onder ons bezoeken best ooit eens Lafarge Lake in Canada. Het meer in Coquitlam (Brits-Columbia) werd door de mens aangelegd en is maar liefst 5 hectare groot. Maar dat is niet het memorabele deel van het verhaal.

Idyllisch







Langs het water bevindt er zich een bankje met vlak daarnaast een lantaarnpaal. Die heeft een hoog menselijk gehalte, maar vooral: hij heeft een paraplu in zijn handen, die hij open houdt boven het bankje.

Regent het, dan houdt hij jou en je geliefde droog. Brandt de zon stevig door? Dan hoef je dankzij hem even geen zonnecrème te smeren. Handig, en vooral heel origineel!