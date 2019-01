Winnaar Van der Poel na incidentrijke cross: “Hoop dat ik voor 2019 alle pech heb gehad”

Mathieu van der Poel won in Baal de zesde van acht manches van de DVV Verzekeringen Trofee. De Nederlander kreeg de zege niet cadeau, en moest een valpartij en lekke band overwinnen om de zege (en eerste plaats in het klassement) veilig te stellen. “Ik hoop dat ik vandaag alle pech heb meegemaakt die er voor mij weggelegd is in het nieuwe jaar”, reageerde Van der Poel. De Nederlander kwam al vrij vroeg in de wedstrijd ten val. “Mijn eigen schuld wel”, gaf Van der Poel toe. “Ik was van bij het begin van de cross heel goed en wou een gooi doen naar de 15 bonificatieseconden die te rapen lagen in de tweede ronde. Ik sneed, in de openingsronde, echter een bocht veel te snel aan. Mijn voorwiel schoof weg en daar lag ik dan. Ik moest ook van fiets wisselen. Ik kon echter snel weer naar voor trekken. Dan was er de passage aan de ‘dirt jumps’ waar ik bijna opnieuw tegen de vlakte ging en daarna reed ik lek. De cross verliep dus weer enorm incidentrijk. Ik had gehoopt meer voorsprong bijeen te sprokkelen maar door allerlei omstandigheden is dat niet echt gelukt.”

Er komen met Brussel (6 janurai) en Lille (9 februari) nog twee manches aan in de DVV Verzekeringen Trofee. “Ik tel nu een handvol seconden voorsprong op Toon Aerts. Veel tegenslag mag je dus niet hebben want ik verloor vandaag 15 seconden in de tussensprint. Ik rijd de twee resterende wedstrijden maar het eindklassement is zeker nog niet binnen. Ik verwacht nog een felle strijd”, verduidelijkte Van der Poel.







bron: Belga