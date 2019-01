Williams na dubbel gemengd tegen Federer: “Het was supercool”

Voor het eerst in hun lange en indrukwekkende tenniscarrière stonden Roger Federer en Serena Williams tegenover elkaar. In de Hopman Cup in Perth kruisten ze de degens in een gemengd dubbel. Federer haalde het aan de zijde van Belinda Bencic met 4-2 en 4-3 (5/3) van Williams en Frances Tiafoe. Na afloop hadden beide tennisiconen heel mooie woorden voor elkaar. “Het was een prachtige ervaring. Jammer dat het zo snel voorbij was. Ik begon net warm te lopen”, lachte Serena Williams. “Het was zo leuk. We zijn samen groot geworden. Toch is het na al die jaren pas de eerste keer dat we dit doen. Ik vond het supercool.”

“Ik had schrik voor haar opslag. Mensen spreken er al lang over en nu weet ik waarom”, voegde Federer er grappend aan toe. “Het was echt fun. Ze is een groot kampioene. Je merkt hoe vastberaden en gefocust ze is. Daar hou ik zo van bij haar.” Waarop Williams antwoordde: “Hij (Federer) is een fantastische kerel, de beste speler aller tijden als ik eerlijk ben. Zowel op als naast de baan is hij zo’n charismatische kerel, gewoon een heerlijke speler.”







Na het interview op de baan maakten de twee legendes, tot groot jolijt van het publiek, nog tijd voor een gezamenlijke selfie.

bron: Belga