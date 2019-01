WB alpijnse ski – Petra Vlhova en Marco Schwarz pakken zege in City Event Oslo

De Oostenrijker Marco Schwarz heeft dinsdag het City Event parallelle slalom in de Noorse hoofdstad Oslo gewonnen. Bij de vrouwen ging de zege naar de Slovaakse Petra Vlhova. De 23-jarige Schwarz versloeg in de finale de Brit Dave Ryding. In de eerste finalemanche was de Oostenrijker 28 honderdsten sneller, Ryding kwam in de tweede manche niet over de meet. De Zwitser Ramon Zenhäusern werd derde, voor de Zweedse titelverdediger Andre Myhrer.

Marcel Hirscher, die in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Ryding, staat nog steeds aan de leiding in de algemene wereldbekerstand. De Oostenrijker heeft 656 punten. Zijn landgenoot Max Franz, er niet bij in Oslo, is tweede met 408 punten.

De 23-jarige Vlhova was in de eindstrijd bij de vrouwen sneller dan Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse superster moest na de eerste manche van de finale 21 honderdsten goedmaken, maar daar slaagde ze niet in. Vlhova vergrootte het verschil zelfs nog tot 39 honderdsten, ze pakte zo haar zesde wereldbekerzege uit haar carrière. In de kleine finale haalde de Zwitserse Wendy Holdener het van de Zweedse Anna Swenn Larsson.

In de algemene wereldbekerstand blijft Shiffrin royaal op kop met 1.114 punten. Vlhova is tweede met 668 punten.

bron: Belga