Vreugdevuur in Scheveningen loopt uit de hand

Het jaarlijkse “vreugdevuur” dat met oudejaar wordt aangestoken op het strand van Scheveningen in Nederland, is maandagnacht uit de hand gelopen. Eerst moest de dijk worden ontruimd omdat het vuur op het strand te groot was geworden en te veel hitte veroorzaakte voor de toeschouwers. Nadien bleek dat de vonken van het vuur ook de omgeving in brand staken. Volgens de brandweer zijn onder meer branden ontstaan in de duinen. Op Twitter is te zien dat de brandweer massaal ter plaatse is en daken blust van onder meer een snackbar en de oude kerk, om te vermijden dat die in brand vliegen. De chaos is compleet, schrijft een lokale krant.

Op het strand in Den Haag strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur kan maken.

Bron: Belga